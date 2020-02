Ex presidente de Guatemala irá a juicio por malversación

11:31 a.m. - GUATEMALA. (ACAN-EFE).- El ex presidente guatemalteco Alfonso Portillo (2000-2004) será el primer ex jefe de Estado en ir a un juicio oral y público por una millonaria malversación de fondos públicos durante su administración, informó hoy una fuente judicial.

El Tribunal Quinto del ramo penal resolvió anoche enviar a juicio a Portillo en septiembre próximo, junto a sus ex ministros de Defensa y Finanzas, Eduardo Arévalo y Manuel Maza, respectivamente, por la malversación de 120 millones de quetzales (unos 15 millones de dólares).

Portillo, Arévalo y Maza son acusados del delito de peculado (malversación) por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig).

Aunque no se precisó la fecha, el juez Marco Antonio Villeda dijo que el juicio será en septiembre próximo.

Portillo fue extraditado de México en octubre de 2008 a petición de la justicia guatemalteca que lo reclamó por el delito de peculado, pero quedó en libertad al pagar una fianza de unos 125 mil dólares.

Sin embargo, en enero pasado fue detenido a petición de Estados Unidos, que lo reclama en extradición por conspiración para el lavado de dinero de unos 70 millones de dólares y guarda prisión preventiva en un cuartel militar del norte de la capital.