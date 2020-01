Exceso público y fallas seguridad figuran entre causas probables del incendio

SANTA MARÍA, Brasil (DPA/EFE).- El exceso de público y fallas en la seguridad figuran entre las causas más probables del incendio de este domingo, 27 de enero, que dejó 234 muertos en una discoteca de la ciudad brasileña de Santa María, dijeron hoy los comisarios responsables de la investigación tras escuchar a unos 30 testigos.



“Ya tenemos varios indicios de que ese establecimiento no podría estar funcionando. Si la discoteca cumpliese todas las exigencias no tendríamos una tragedia allá dentro”, aseguró en declaraciones a periodistas Marcelo Arigony, uno de los comisarios de la Policía Civil del estado de Río Grande do Sul que está al frente de la investigación.



Según Arigony, la estrechez de la única puerta de salida de la discoteca Kiss, la presencia de un número de personas superior a la capacidad y el uso de un artefacto pirotécnico no permitido dentro del establecimiento son algunos de los indicios que comenzaron a darle un rumbo a la investigación.



“Las pruebas preliminares apuntan hacia la fragilidad en cinco o seis elementos de seguridad. Son indicios de irregularidades que aún tenemos que corroborar”, afirmó.

El comisario Marcos Vianna, jefe de la investigación, prácticamente repitió las mismas palabras que su compañero.



De acuerdo con Vianna, los testigos hasta ahora escuchados han dejado claro que la única puerta de salida era inadecuada para facilitar la evacuación y que había un público que rebasaba el aforo del establecimiento, que era de 691 personas.



Pese a que hasta ahora ninguna autoridad ha establecido cuántas personas estaban en la fiesta organizada por estudiantes de la Universidad Federal de Santa María, los testigos escuchados han dejado claro que superaban el cupo máximo.



El comisario dijo que otros dos factores determinantes en la tragedia fueron el uso del artefacto pirotécnico dentro de un local cerrado y la espuma utilizada como revestimiento en el techo de la discoteca como aislante acústico.



MARCHA SILENCIOSA



Miles de habitantes de la sureña ciudad de Santa María, en su mayoría con ropas blancas, participaron en una marcha silenciosa para honrar a las 231 víctimas fatales del incendio en una discoteca de la ciudad.



La manifestación, que según la policía reunió a unas 30 mil personas, fue organizada a través de las redes sociales en internet y se realizó en la noche del lunes.



Los participantes, casi todos con ropas blancas y muchos de ellos llorando, marcharon por las calles de la ciudad en silencio, interrumpido cada tanto por aplausos, rezos y cánticos religiosos.



Delante de la discoteca "Kiss", el escenario de la tragedia, los participantes cumplieron un minuto de silencio y demandaron castigo a los responsables, a los gritos de "justicia, justicia, justicia".



El clamor se repitió al final de la marcha, en el gimnasio deportivo hacia donde fueron llevados los cuerpos de las víctimas del incendio que estalló en la madrugada del domingo. "Este ha sido un acto simbólico para demostrar nuestro luto y pedir paz", afirmó Cassio Aguiar, uno de los organizadores de la marcha silenciosa.



Dos días después de la peor tragedia de su historia, Santa María sigue de luto. Los comercios de la ciudad de 270 mil habitantes ubicada a unos 290 kilómetros de la capital del estado de Río Grande do Sul, Porto Alegre, reabrieron sus puertas este martes, pero sus propietarios pusieron cintas negras en las vidrieras, en memoria de los muertos en el incendio.



Además de las 231 personas muertas en el incendio, otras 118 siguen hoy hospitalizadas, y de ellas 75 se encuentran en estado grave, según un balance divulgado por el ministro brasileño de Salud, Alexandre Padilha.