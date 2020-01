Frustación por liberación de rehenes

11:33 a.m. - BOGOTÁ, Colombia(EFE).- La liberación de tres secuestrados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) empieza hoy el 2008 en medio de la frustración después de que esta guerrilla denunciara que el proceso se suspendió debido a operaciones militares y que el presidente Álvaro Uribe revelara que el niño Emmanuel está al cuidado de una entidad oficial.

La decepción por la entrega de los tres secuestrados se inició con la denuncia, en una carta de las FARC al presidente venezolano, Hugo Chávez, de presuntas operaciones militares en la zona en la que se haría el recibimiento.

De manera simultánea, el presidente de Colombia, Álvaro Uribe, señaló que la guerrilla no entregaba a los rehenes que prometió porque no tiene a Emmanuel, hijo de la ex candidata a la Vicepresidencia Clara Rojas, que su Gobierno sospecha estaría en Bogotá al cuidado de un organismo gubernamental.

Según Uribe, el menor, que debe tener 3 años y medio, está bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), con el nombre de Juan David Gómez Tapiero, después de ser entregado el 16 de junio de 2005 en la regional de ese organismo en San José del Guaviare, capital del departamento selvático del Guaviare (sur).

Chávez no tardó en reaccionar, y en Caracas dijo que no creía en la hipótesis de Uribe. La revelación fue hecha por Uribe, ante periodistas nacionales e internacionales en la Base Aérea de Apiay, vecina a la ciudad de Villavicencio (centro).

El mandatario añadió que las autoridades investigan si el menor es Emmanuel, procreado en cautiverio y fruto de una relación de Clara Rojas con un guerrillero.