Garzón asegura que Uribe no favorece situación en Colombia ni proceso de paz

ASUNCIÓN, Paraguay (EFE). -El exjuez español Baltasar Garzón aseguró en una entrevista con Efe en Paraguay que el expresidente colombiano Álvaro Uribe "no está favoreciendo a la situación actual de Colombia ni al proceso de paz"."El señor Uribe nunca ha estado fuera de la política y su actividad ahora, yo creo, con todo respeto a mis amigos colombianos, no esta favoreciendo a la situación actual de Colombia ni al proceso de paz", afirmó el exmagistrado de la Audiencia Nacional española.Garzón, en una visita de tres días a Paraguay para conocer la situación actual de los derechos humanos en el país, afirmó que "el proceso de paz de Colombia debe continuar" porque "no hay paz sin justicia y reparación".El Gobierno colombiano mantiene desde hace más de año una negociación con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que persigue poner fin al conflicto armado en ese país.Uribe se opone al proceso y el asunto se ha metido de lleno en la campaña para las elecciones legislativas y presidenciales que están convocadas para marzo y mayo próximos, respectivamente.El presidente Juan Manuel Santos, el promotor del proceso de paz y enfrentado a Uribe, del cual fue ministro, se presentará a la reelección en mayo. "Es un proceso de todos, ese es el gran aporte que se está viendo y produciendo en Colombia, con todas las dificultades, es la suma de todos, y quien no está sumando realmente distorsiona gravemente esa posibilidad de paz que no es una paz sin justicia", añadió Garzón.