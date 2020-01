Incendio en Brasil deja entrever normas débiles

SANTA MARIA, Brasil. (AP).- Aislante acústico inflamable y tóxico en el techo. Sólo una salida para un club nocturno grande que podría albergar cientos de personas. Ningún sistema de rociadores de agua a la vista.

Estas fueron algunas de las causas principales de que más de 230 personas murieran en cuestión de minutos en una discoteca del sur de Brasil la madrugada del domingo, pero los propietarios del centro no violaron ninguna ley al respecto, algo que plantea interrogantes graves sobre las normas de seguridad de una nación que albergará el Mundial de fútbol y los Juegos Olímpicos.

Documentos obtenidos por The Associated Press, entre ellos permisos de construcción expedidos al club Kiss y planes de seguridad en caso de incendios, revelan que estos factores mortales cumplieron con las regulaciones actuales."¿Que si estoy de acuerdo con el hecho de que había sólo una salida? No.

¿Estoy de acuerdo en que el techo estuviese cubierto con material inflamable? No, no lo estoy", dijo el mayor Gerson Pereira, jefe de los bomberos de Santa María."Me hubiera gustado haber cerrado este lugar (antes de la tragedia), pero entonces los bomberos podrían haber sido demandados" porque no se violó ninguna ley, agregó.

No obstante, los mismos documentos facilitados el martes por la alcaldía de la ciudad austral muestran que también se violaron varias leyes, como en el caso de irregularidades en la inspección de seguridad contra incendios en el club.

También hubo violaciones a las normas por parte de la banda que contrató la discoteca, cuya pirotecnia se dice que inició el fuego.

Los inspectores policiales han dicho que cualquiera de estas violaciones era motivo suficiente para cerrar el club.Uno de los documentos muestra que los bomberos ya habían detectado que el centro nocturno tenía un riesgo "medio" de incendio.

Por ley estatal, esa designación requería que la discoteca se sometiera a revisiones anuales, pero los registros indican que la última inspección a la discoteca Kiss fue en agosto de 2011.

Los sobrevivientes del incendio han dicho que los extintores que había en el club no funcionaron en los primeros intentos por combatir el fuego.

Según la ley estatal, cada extintor debe tener un recibo que muestre que fue inspeccionado de forma independiente dentro de un año antes, a fin de que sea aceptable.

Marcelo Arigony, el principal investigador de la Policía en el caso, dijo el martes en una conferencia de prensa que estaba claro que los extintores no fueron inspeccionados y que eran claramente modelos baratos y nada confiables en cualquier lugar.

Quizás lo más notorio fue lo que las autoridades señalan como la causa del incendio.El fuego comenzó alrededor de las 2:30 de la madrugada, hora local, durante una actuación del grupo Gurizada Fandangueira, una banda de música que había hecho de la pirotecnia un sello característico de sus espectáculos.

El guitarrista del grupo dijo a la prensa que el club de 615 metros cuadrados (6 mil 650 pies cuadrados) estaba repleto de clientes, entre mil 200 y mil 300.

La Policía informó que la capacidad de un club de ese tamaño era de menos de 700 personas.