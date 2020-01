Insulza critica condena a Garzón, quien tiene la puerta abierta en la OEA

SANTIAGO DE CHILE (EFE). -El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el chileno José Miguel Insulza, ha criticado la condena de once años de inhabilitación contra el juez español Baltasar Garzón y dijo que éste tiene abiertas las puertas para trabajar en ese organismo.



En una entrevista que publica hoy el diario El Mercurio, Insulza considera que "es algo doloroso y exagerado" la condena, impuesta por el Tribunal Supremo español por haber permitido escuchas telefónicas entre un acusado en una trama de corrupción relacionada con exaltos cargos del Partido Popular y sus abogados.



El responsable de la OEA opina que cuando un juez dicta órdenes y un tribunal considera que no fueron apropiadas, lo que hace es anularlas o aplicarle una sanción menor, pero. añade, terminar "con su carrera por esto, me parece insólito".



Preguntado por posibles consideraciones políticas en esta sanción, Insulza cree que "para muchos en España Garzón era un juez incómodo" y opina que "la dureza de su sanción está motivada por otras razones, como meterse con el franquismo".



Precisamente Garzón está siendo juzgado también por declararse competente para juzgar los crímenes de la dictadura en España (1939-1975), aunque aún no se conoce la sentencia de este proceso. Sobre el futuro del juez, Insulza señala además que "las puertas de la OEA siempre van a estar abiertas para trabajar con Garzón".



Garzón se hizo conocido en todo el mundo al solicitar la detención en Londres del exdictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990) en octubre de 1998, cuando Insulza era ministro de Relaciones Exteriores de Chile.



Al respecto, Insulza, que asegura que en esa época nunca conoció en persona a Garzón, afirma que sigue pensando, como defendió entonces, que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese régimen debían ser juzgadas en tribunales chilenos.



"Pero ese no es el punto. En ese tiempo nadie habló de sanciones por tomarse esas atribuciones, ni nosotros ni los españoles", recalcó.