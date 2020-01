Insulza critica a las FARC

11:17 a.m. - BOGOTÁ, Colombia (DPA).- El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, criticó hoy a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) por vetar a España y a la Iglesia católica colombiana como instancias de facilitación en busca de un canje de rehenes por rebeldes presos.

"No es útil para nada vetar actores. No tienen ningún sentido, me molestan los vetos, pero lo que hay que hacer es exigir la liberación de los secuestrados y eso supone que las FARC están dispuestas a negociar", dijo Insulza a la emisora de radio colombiana La FM.

Insulza, que esta semana hizo una breve visita a Bogotá, se refirió de esta forma al anuncio de las FARC de no aceptar la colaboración de España y la Iglesia católica en los contactos para el intercambio de más de 40 secuestrados por unos 500 guerrilleros presos.

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y la senadora colombiana Piedad Córdoba fungieron de mediadores entre agosto y noviembre del pasado, para lo cual se reunieron con delegados de las FARC.

Sin embargo, el presidente colombiano, Álvaro Uribe, canceló la gestión por considerar que los mediadores cometieron "indiscreciones", tras lo cual dio un aval a la Iglesia católica colombiana y a los gobiernos de España, Francia y Suiza para continuar las aproximaciones.

Según el portavoz de las FARC, alias "Raúl Reyes", el gobierno español y los obispos colombianos "se autoexcluyeron" del proceso al tomar partido a favor de Uribe, según unas declaraciones conocidas este jueves.