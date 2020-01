Israel no firma acuerdo con la UE tras boicot a asentamientos

JERUSALÉN, Israel (DPA). -Israel no firmará por el momento las nuevas disposiciones para el acuerdo de investigación Horizon 2020 con la Unión Europea (UE), según informa hoy el diario Yediot Ahronot, que relaciona esta decisión con el boicot de la UE a los asentamientos ilegales israelíes.



La decisión la tomó el jueves el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tras una "dramática" reunión con destacados miembros del gobierno. La UE anunció en julio que a partir de 2014 todo nuevo acuerdo firmado con Israel no considerará como parte del Estado judío los asentamientos en Cisjordania, ni tampoco los barrios judíos de Jerusalén Oriental.



La medida afectará a todos los acuerdos de la UE sobre concesión ayudas financieras, becas u otros programas de fomento, entre otros.



Desde el punto de vista israelí, estas condiciones no deberían ser contempladas, señala el diario Yediot Ahronot. Israel emprenderá ahora conversaciones intensas con la responsable de política exterior de la Unión Europea, Catherine Ashton, y otros destacados políticos para suavizar las disposiciones.



A Israel le perjudica considerablemente desde el punto de vista académico y económico que no se firme el acuerdo Horizon 2020, según el diario. "Sería un duro golpe para la investigación, el motor de nuestra economía", dijo al diario el vicepresidente de la universidad Hebrea en Jerusalén, Shai Arkin.