Israel desbloquea parcialmente fondos pertenecientes a los palestinos

REDACCIÓN INTERNACIONAL AFP. -Israel desbloqueó 100 millones de dólares (51 millones de euros) correspondientes a una parte del dinero adeudado a la Autoridad Palestina y que había sido bloqueado tras la accesión de Palestina al estatuto de Estado observador en la ONU el pasado 29 de noviembre, se anunció oficialmente este miércoles."Esta decisión fue tomada por el primer ministro Benjamin Netanyahu a causa de la difícil situación financiera de la Autoridad Palestina", afirmó un responsable del despacho del primer ministro."Se trata de una transferencia provisional y solo se refiere a sumas adeudadas durante un mes. El primer ministro no se comprometió a continuar después con las transferencias", precisó.El negociador palestino Saeb Erakat reaccionó afirmando que "la transferencia de fondos, una única vez, significa que el bloqueo financiero y político continúa y que no cambió nada en la política israelí y en el acercamiento de Netanyahu" y denunció la "continuación del chantaje de Israel en este caso"."Israel debe pagarnos nuestros fondos inmediatamente y la comunidad internacional debe condenar estos actos de piratería israelíes y ponerlos fin inmediatamente", declaró a la AFP.El 2 de diciembre, el gobierno israelí anunció el bloqueo provisional de la transferencia a la Autoridad Palestina de varios impuestos aduaneros e impuestos que percibe en nombre de los palestinos, como sanción al considerar la iniciativa en la ONU contraria a los acuerdos firmados.Esta sanción agravó la crisis presupuestaria que atraviesa la Autoridad palestina, debido especialmente a que los donantes, entre los que se encuentran Estados Unidos y algunos países árabes, no cumplieron sus compromisos.