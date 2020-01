Izquierda impulsa ahora eutanasia en México

5:08 p.m. - CIUDAD DE MÉXICO (AP).- Diputados izquierdistas locales anunciaron que impulsarán un proyecto legislativo para permitir la eutanasia en la ciudad de México, luego de que en los últimos meses lograron sacar adelante la despenalización del aborto y la unión civil de parejas homosexuales.

Legisladores del partido izquierdista de la Revolución Democrática (PRD) presentaron la iniciativa de Ley de Voluntad Anticipada, que considera la eutanasia pasiva para enfermos en etapa terminal que así lo decidan y lo manifiesten por escrito ante un notario público y ante dos testigos.

En caso de que el paciente no esté consciente, la decisión estará en manos de sus familiares más cercanos. El asunto no es sobre una 'muerte digna', sino sobre una 'vida digna'; es tener una vida digna en mejores condiciones y no un encarnizamiento terapéutico'', dijo hoy a la AP el diputado local del PRD, Juan Carlos Beltrán, el principal promotor de la iniciativa que irá acompañada de una propuesta sobre la donación de órganos de los pacientes que apliquen a la eutanasia pasiva.