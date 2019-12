João Santana se pondrá a disposición de la justicia brasileña

El publicista brasileño João Santana, asesor de la campaña electoral del candidato presidencial de Cambio Democrático en 2014, José Domingo Arias, se presentará en las dependencias judiciales de Brasil en las próximas horas por su implicación en la macro-operación Lava Jato sobre el mayor escándalo de corrupción de la historia de ese país.



Según informó el diario brasileño OGLOBO, Santana dimitió de su cargo como asesor de la campaña actual del presidente dominicano Danilo Medina y tomó un vuelo de la República Dominicana a Brasil.



En una carta en la que formaliza su renuncia ante el comité de campaña del partido de Medina, Santana anuncia que su intención es “acudir a Brasil a defenderse de las acusaciones infundadas de que estoy siendo objeto”.



“Conociendo el clima de persecución que se vive hoy en día en mi país, no puedo decir que me tomó completamente por sorpresa, pero aún así resulta difícil de creer”, agrega al respecto.

Carta de João Santana

"A la atención del Comité Nacional de Campaña del PLD:



Me dirijo a ustedes porque, como habrán conocido también por los medios de comunicación, desperté esta mañana con la noticia de que mi nombre está siendo ligado a una supuesta trama relacionada con el financiamiento de campañas políticas en Brasil.



Conociendo el clima de persecución que se vive hoy en día en mi país, no puedo decir que me tomó completamente por sorpresa, pero aún así resulta difícil de creer.



Dadas las circunstancias, les solicito a este Comité de Campaña desligarme con carácter inmediato de la campaña en curso en República Dominicana. Esto me permitirá acudir a Brasil a defenderse de las acusaciones infundadas de que estoy siendo objeto.



Cabe señalar, que desde la pasada semana me puse a disposición de las autoridades de Brasil para esclarecer cualquier especulación y que facilitaré toda la información necesaria para dejar establecida la verdad de los hechos, más allá de toda duda.



Asimismo, considero que esta es la mejor decisión, para no afectar en forma alguna a los intereses del PLD en esta contienda electoral.



Agradezco la confianza depositada por ustedes en mi labor y tengo la certeza de que los próximos comicios ratificarán la victoria del presidente y candidato Danilo Medina y del PLD, para bien del pueblo dominicano.



Sin otro particular, se despide atentamente.



João Santana



Atenciosamente"



Novo comunicado do João Santana