Juan Manuel Santos: Aún es temprano para la reelección

BOGOTÁ, Colombia (AP). -El presidente Juan Manuel Santos se pronunciará en junio en torno a si buscará o no un segundo mandato en los comicios generales de 2014, pero ahora es muy temprano para destapar sus cartas, según aseguró en una entrevista con un canal local.



El mandatario, un economista de 61 años, ratificó también que las tropas oficiales implementarán un cese al fuego solamente si se alcanza un eventual acuerdo final de paz con las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), con las que negocia desde fines del año pasado en una mesa de discusiones en Cuba.



"Repito lo que le he dicho a todo el mundo: después de junio hablaré sobre el tema" de la reelección, dijo Santos al ser consultado sobre si buscará un segundo mandato.



"Si de pronto hay que hablar, hablaré antes... (pero) no creo que sea el momento para, como dicen, destapar las cartas", añadió el presidente en una entrevista divulgada el lunes por la noche por el noticiero del Canal Caracol.



El presidente tiene hasta fines de este año como plazo legal para oficializar si será candidato en las elecciones generales previstas para marzo de 2014. Santos destacó también que "he decidido ignorar totalmente al expresidente (Álvaro) Uribe. Si él quiere seguir insultándome, que me siga insultando, pero creo que yo tengo que gobernar, adelantar mi agenda de gobierno".



Uribe (2002-2010) es uno de los más ácidos críticos de Santos, quien fue su ministro de Defensa de 2006 a 2009, y en constantes mensajes de Twitter lo acusa de negociar con "terroristas", al tiempo que asegura que la seguridad pública colombiana de deteriora con ataques de la insurgencia.