Una ejecutiva de Beverly Hills es la undécima persona encarcelada por la estafa universitaria

Una ejecutiva de mercadeo de Beverly Hills y autora de libros de autoayuda pasará tres semanas tras las rejas por pagar 50 mil dólares para manipular los exámenes de acceso a la universidad de su hijo, después de que una jueza federal rechazase la petición de sus abogados para evitar que fuera a la cárcel.

Jane Buckingham es la undécima madre condenada por manipular el proceso de admisión a la universidad mediante pagos y engaños. Después de que los fiscales solicitaran una sentencia de seis meses, Buckingham pidió clemencia.

“No hay excusas”, dijo Buckingham, autora de The Modern Girl’s Guide to Sticky Situations (La guía moderna para chicas sobre situaciones complicadas), a la jueza federal de distrito Indira Talwani en Boston el miércoles.

“Me levanto todas las mañanas y cuando me acuerdo de lo que he hecho y a cuántas personas he herido, sé que nunca podré perdonarme a mí misma”, dijo.

Buckingham se declaró culpable de los cargos que la acusaban de haber pagado 50 mil dólares a una supuesta organización benéfica dirigida por el autor intelectual del plan, el consejero de admisiones universitarias Rick Singer, para que otra persona se presentase al examen de ingreso en lugar de su hijo.

“Necesito que consiga que entre en USC”, dijo en una conversación que Singer, que terminó cooperando con los fiscales, ayudó al Gobierno a grabar. Y añadió en broma: “Y después necesito que cure el cáncer” y haga las paces con Oriente Medio, según consta en documentos judiciales.

La condena de seis meses que solicitaban los fiscales habría sido la más severa de las sentencias impuestas a los padres hasta ahora.

“Ella orquestó un fraude completo”, dijo el fiscal federal adjunto, Justin O’Connell, a los tribunales.

Talwani se mostró escéptica y señaló que Buckingham, a diferencia de otros padres, decidió no pagar a entrenadores para que su hijo ganara la admisión por sus capacidades deportivas. “¿De verdad me está pidiendo que sentencie a esta persona por una decisión que no tomó al final?”, dijo la jueza.

De los 10 padres condenados a prisión hasta el momento, la sentencia de tres semanas fue la segunda más corta.

En su petición de clemencia el miércoles, Buckingham se disculpó con su familia y mostró su agradecimiento a un agente del FBI “que hizo uno de los días más aterradores de mi vida... más soportable”.