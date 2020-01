Mujica denuncia 'intolerancia' en Uruguay contra sus orígenes populares

MONTEVIDEO, Uruguya. (EFE).- El presidente uruguayo, José Mujica, denunció este lunes la existencia de "una fina intolerancia" en Uruguay, tanto entre sus enemigos políticos como sus aliados, que no acepta que "alguien que no tenga chapa universitaria o no pertenezca a determinado círculo social" sea presidente.

En una entrevista publicada por el diario La República, el mandatario, de 76 años, exguerrillero tupamaro y que fuera de la política se ganaba la vida cultivando flores en una pequeña finca a las afueras de Montevideo, apuntó que a su Gobierno le han hecho "guerra" desde el principio por ocupar un puesto que para algunos pertenece solo a "determinados círculos sociales".

"Este Gobierno está reflejando la fina intolerancia que tiene este país, que es muy fina, no es la intolerancia del que desprecia crudamente al negro en forma discriminatoria y grosera. (...) no puede tolerarse que alguien que no tenga chapa universitaria o no pertenezca a determinado círculo social sea presidente, no se pueden convencer", indicó.

Así, Mujica apuntó que "si les hacia caso a los politólogos" nunca hubiera sido presidente, pero que él siguió a su "nariz" y "a lo que le decía la gente con quien caminaba "por la calle".

"Entonces el presidente tiene que tener cara de prócer aunque sea un viejo reumático como cualquiera, pero tiene que posar y estar rodeado de un hálito de misterio, me lo han dicho, las cosas más antirrepublicanas que puedan ser están ligadas en la cabeza de alguna gente de este país", razonó.