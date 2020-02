Niegan planes para dejar de enviar petróleo a EU

1:12 p.m. - CARACAS, Venezuela (DPA).- El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo hoy que no tiene planes para dejar de vender petróleo a Estados Unidos, pero reiteró que si la gigante energética Exxon sigue impulsando una demanda legal contra Venezuela sí considerará la medida.

El mandatario acusó a Exxon de ser la "punta de lanza" del imperialismo para agredir a Venezuela utilizando el recurso judicial.

"No tenemos planes para dejar de enviar petróleo a Unidos, sólo lo que he dicho es que si Estados Unidos, el imperio, ataca a Venezuela, agrede y pretende hacernos daño, como ya lo ha hecho, entonces nosotros consideraríamos tomar la decisión de no enviarles ni una gota de petróleo. Nosotros queremos seguir ayudando al pueblo de Estados Unidos, esperamos que entiendan que aquí hay un gobierno soberano, un pueblo y unos trabajadores", dijo en su programa de radio y televisión Aló presidente.

En un acto en los campos que explotaba Exxon en la Faja del Orinoco, en el oriente del país, Chávez afirmó que Venezuela recuperó los yacimientos del imperialismo norteamericano desde el año pasado cuando se nacionalizaron los complejos de refinaciación de petróleo pesado, lo que determinó la salida de la empresa trasnacional del proyecto.