Nombran nuevo embajador de Estados Unidos en Ecuador

WASHIGNTON, Estados Unidos.(EFE).- Adam Namm, nominado como embajador de EU en Ecuador, aseguró este lunes que no sentirá "ningún tipo de reparo" en expresarse libremente, pese a que su predecesora fue expulsada tras revelarse sus opiniones sobre el Gobierno de Rafael Correa."No rehuiré en absoluto las críticas al Gobierno de Ecuador cuando sea necesario, simplemente porque la anterior embajadora fue expulsada", aseguró Namm en su audiencia de confirmación en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado.Namm, que ha trabajado en los consulados de Bogotá y Santo Domingo, añadió que, de ser confirmado para el cargo, no dudará en "hablar claramente y con una voz fuerte" sobre "los objetivos y valores de los estadounidenses".La anterior responsable de la legación estadounidense en Quito, Heather Hodges, fue declarada persona no grata por el Gobierno ecuatoriano en abril, en respuesta a un supuesto cable diplomático firmado por ella y filtrado por WikiLeaks, sobre corrupción en la Policía ecuatoriana.Washington respondió con la expulsión del embajador ecuatoriano, Luis Gallegos, y suspendió "indefinidamente" el diálogo bilateral con el país, que debía celebrarse en junio. Con la decisión de designar a un nuevo embajador, no obstante, el presidente Barack Obama y la secretaria de Estado, Hillary Clinton, "han demostrado su intención de dialogar tanto con el Gobierno ecuatoriano como con su sociedad civil", aseguró este lunes Namm. Por su parte, el Gobierno estadounidense dio en octubre su visto bueno a la designación de la nueva embajadora ecuatoriana en Washington, Nathalie Cely.Namm, que dirige desde 2009 la oficina responsable de la construcción de edificios diplomáticos en el Departamento de Estado, no ha sido nominado nunca a un cargo de jefe de misión, pero aseguró contar con la confianza "plena" de Obama y Clinton. Su principal prioridad, de ser confirmado, será la de "asegurar el bienestar de los estadounidenses que viven y trabajan" en Ecuador, aunque también expresará la posición estadounidense respecto a los problemas de tráfico de personas y de drogas, explicó. El narcotráfico, señaló, es un "enorme problema" en el país, por el que transita "alrededor del 30 por ciento de la cocaína producida en Colombia, Perú y Bolivia", aunque aseguró que existe una "importante cooperación" de las autoridades ecuatorianas en esta materia. Sin embargo, se mostró "decepcionado" por la decisión de Correa de no renovar el acuerdo que permitía a los militares estadounidenses usar la base situada en la población de Manta.