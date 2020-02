La ONU investigará las violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte

GINEBRA, Suiza. (EFE).- El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó hoy por unanimidad una resolución que solicita el establecimiento de una comisión de investigación que documente las violaciones de los derechos humanos en Corea del Norte.

La resolución fue aprobada sin necesidad de voto, dado que los 47 miembros del Consejo la apoyaron sin fisuras.

El texto había sido presentado por Japón y la Unión Europea, y contaba con el apoyo de 51 países miembros de la ONU.

La resolución establece la creación de una comisión de investigación formada por el actual relator especial para Corea del Norte, Marzuki Darusman -a quien se le renovó el mandato por doce meses- y dos expertos más, para que durante el periodo de un año averigüen y documenten todas las violaciones de las libertadas fundamentales y de los derechos humanos de los norcoreanos.

Una tarea que no va a ser fácil, dado que las autoridades de Corea del Norte no colaboran con Darusman, como no lo han hecho con los que le precedieron en el cargo.

En este sentido, la resolución "urge" al Gobierno de Corea del Norte a que coopere con el relator y con el resto de los miembros de la comisión y le permita el ingreso al país.

El texto recuerda que las violaciones de las leyes fundamentales en el país asiático son innumerables y que las sufre la gran mayoría de la población.

Entre todos los abusos documentados por Darusman y recogidos en la resolución se destaca la vulneración del derecho a la alimentación, en particular las consecuencias de las políticas de distribución de alimentos controladas por el Estado, causa de graves niveles de malnutrición.

Otro de los abusos documentados es el extenso uso de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, "y en particular las condiciones inhumanas de la privación de libertad".