Obama: Asentamientos israelíes no son apropiados

RAMALA, Cisjordania (AP). -El presidente estadounidense Barack Obama dijo el jueves que la ampliación de los asentamientos israelíes en Cisjordania no es apropiada ni conducente a la paz.En conferencia de prensa junto con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, Obama reconoció que detener la actividad en los asentamientos es una decisión política difícil para el gobierno israelí, pero sugirió a los palestinos que no hagan de ello una condición para reanudar las negociaciones de paz.Por su parte, Abbas dijo que no se puede alcanzar la paz mediante la violencia, la ocupación, los asentamientos o negándoles a los refugiados sus derechos.Según los palestinos, no se puede negociar una frontera con Israel mientras el estado judío siga estableciendo unilateralmente ese límite entre los dos estados mediante la construcción de asentamientos.Obama llegó al territorio palestino de Cisjordania luego de una visita a Israel, donde se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu.