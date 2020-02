Obama: El Estado judío es la garantía contra un nuevo Holocausto

JERUSALÉN, Israel (DPA). -El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, aseguró hoy en Jerusalén que la existencia del Estado de Israel garantiza que no se repetirá el Holocausto."El Estado de Israel no existe a causa del Holocausto, sino que gracias a la supervivencia de un Estado judío fuerte nunca más habrá un Holocausto", afirmó Obama durante una visita al museo del Holocausto Yad Vashem en Jerusalén, en la última jornada de su estancia de tres días en Israel y Cisjordania.El presidente norteamericano reaccionó de este modo a las críticas que había recibido por su discurso pronunciado en 2009 en El Cairo. En aquel entonces se le reprochó a Obama el haber explicado la existencia de Israel como mera consecuencia del genocidio de los judíos por parte de los nazis.En Yad Vashem, el jefe de la Casa Blanca también condenó tajantemente el antisemitismo: "Para el antisemitismo no hay lugar en el mundo civilizado".Previamente, Obama había encendido la llama eterna en la Sala del Recuerdo del museo y depositado una corona floral. En el suelo de la sala en penumbre están grabados los nombres de los campos de concentración en toda Europa.