Obama lanza nueva ofensiva fiscal contra Romney

CHICAGO, Estados unidos (AP) — El equipo de campaña del mandatario Barack Obama lanzó hoy lunes, 24 de septiembre, una nueva ofensiva contra el candidato presidencial republicano Mitt Romney, con la que critican que se haya expresado mal de los estadounidenses que no pagan impuestos cuando él no ha aclarado los suyos. La campaña de Obama emprendió su nueva acometida con un mensaje televisivo en el que por primera vez utiliza los comentarios de Romney de que el 47% de los electores que no pagan impuestos se creen víctimas con derecho a la asistencia del gobierno. La transmisión del mensaje comenzará en Ohio, un estado importante para el resultado electoral pero con electores indecisos y donde Romney hará campaña esta semana. Es previsible que el spot también sea parte de la ofensiva final de campaña de los demócratas en otras partes de Estados Unidos desde ahora hasta el día de las elecciones."Tal vez en lugar de atacar a otros sobre los impuestos, él (Romney) debería aclarar los suyos", dice el narrador en el mensaje de 30 segundos.En mensaje agrega que Obama continuará usando los impuestos de Romney como tema de campaña. El candidato republicano sólo ha divulgado las declaraciones fiscales de dos años sobre su fortuna y finanzas personales.