Patiño: 'No vamos a abandonar' al fundador de Wikileaks

QUITO, Ecuador (DPA). -El ministro de Relaciones Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, dijo hoy que su país no permitirá que se ponga en riesgo la vida del fundador del portal de denuncias Wikileaks, Julian Assange, y que en compromiso con "nuestra posición y principios, no lo vamos a abandonar".Patiño consideró que si el Reino Unido no concede el salvoconducto a Assange, se buscaría conseguir "garantías plenas, suficientes y escritas" para que no sea extraditado a ningún otro país.Mencionó que una de las alternativas es planear por intermedio de la Corte Internacional de La Haya, la solicitud al Reino Unido de un salvoconducto, pero indicó que ese es un "camino largo" hasta conseguir la resolución del organismo.Aclaró que el gobierno británico no reconoce el asilo como una figura de las relaciones diplomáticas entre los países y por lo tanto no están obligados a conceder el salvoconducto.Mientras, Julian Assange permanece al interior de la embajada ecuatoriana en Londres, desde el pasado 19 de junio como asilado diplomático, calidad que le otorgó el gobierno de Ecuador, por considerar que su vida está el peligro si es primero extraditado a Suecia, por un caso de delitos sexuales y luego a Estados Unidos, país del que su portal difundió documentos secretos sobre las guerras de Irak y Afganistán en 2010.