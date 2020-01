Peña Nieto es declarado candidato del PRI en México

MÉXICO, México. (DPA).-Enrique Peña Nieto, que marcha como favorito en las encuestas, fue proclamado este sábado de manera oficial candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México para los comicios del 1 de julio del año próximo."Hoy el PRI está más fuerte, vivo y renovado que nunca", dijo Peña Nieto, que aprovechó el acto para hacer alusión a la andanada de críticas que recibió después de que en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara no fue capaz de citar el título de los tres libros que más lo marcaron y confundió el nombre de los autores."Sé aceptar las críticas, seguir hacia adelante.Es cierto, podré no recordar el nombre de un autor de un libro, pero lo que no se me olvida es la violencia, la desesperanza y la pobreza que vive México", afirmó.Peña Nieto recibió la constancia que lo acredita como candidato en un acto realizado en la sede central del PRI en Ciudad de México, luego de que la comisión de procesos internos del partido, que gobernó México entre 1929 y 2000, validara su registro.El PRI espera que la popularidad de Peña Nieto, un político de 45 años, con imagen muy cuidada y casado con una actriz de telenovelas, le permita regresar al poder que la agrupación perdió hace casi 12 años ante el Partido Acción Nacional (PAN).El ex gobernador del Estado de México era el único que se había inscrito para ser candidato del PRI y no tuvo que competir en un proceso de selección interna.

El otro aspirante priista, Manlio Fabio Beltrones, que había expresado su intención de buscar la presidencia pero no tenía posibilidades frente a Peña Nieto, declinó en noviembre en pos de la unidad del partido.En el PAN, al que pertenece el presidente Felipe Calderón, todavía no hay un candidato definido y cinco personas se han registrado para competir en las elecciones internas previstas para el 5 de febrero.Por la izquierda el único registrado es el ex candidato presidencial y ex alcalde de Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador, que perdió por 0,56 puntos ante Felipe Calderón en 2006.