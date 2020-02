Perú se compromete ante la CIDH a defender los derechos humanos

WASHINGTON, Estados Unidos. (EFE).- El Gobierno de Perú se comprometió este martes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a integrar en sus políticas la defensa de los derechos humanos y atendió las peticiones de las organizaciones no gubernamentales (ONG) de que se acabe con la "inequidad" y la "impunidad".

El ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, aseguró en una audiencia ante la comisión, que celebra en Washington su 143 periodo de sesiones, que empieza una nueva etapa en Perú con una orientación en las polÍticas del presidente Ollanta Humala con especial "énfasis" en los derechos humanos.

"Tiene que haber un compromiso de Estado para que se comprenda que el tema de los derechos humanos es parte esencial de la política de Estado", subrayó Eguiguren.

Lo importante, dijo, es que "no sean declaraciones retóricas", sino que se materialicen en un marco de "profundo compromiso" con el afianzamiento de las instituciones democráticas, la transparencia de la gestión pública, la participación ciudadana y el respeto de los tratados y la jurisdicción internacional.

El ministro señaló que "no hace mucho tiempo las autoridades del anterior Gobierno al enfrentar problemas en el sistema interamericano, volvieron al discurso de por qué no retirarnos del sistema interamericano, como en los años 90", algo que, según dijo, "no puede estar presente en el actual Gobierno".

En este sentido, mostró la disposición de Perú de resolver los casos pendientes en la CIDH, unos 300, algunos de los cuales se están tramitando desde hace 30 años y pidió ayuda a la comisión con esta "agenda tan pesada" para buscar soluciones, ya que "no es fácil revertir las situaciones que se han dado durante años".

El nuevo Gobierno peruano considera que el tema de los derechos humanos tiene que involucrar "no sólo el tradicional aspecto" que hace referencia a los violadores y a las víctimas, sino que hay que poner "énfasis en la inclusión social". para combatir la pobreza, luchar contra la corrupción y la impunidad.