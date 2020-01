Piquetes bloquean distribución de diarios en capital argentina por huelga

BUENOS AIRES, Argentina (EFE).- Las plantas de impresión de los principales periódicos argentinos en Buenos Aires fueron bloqueadas hoy domingo, 19 de agosto, por quiosqueros en huelga para reclamar un aumento del porcentaje que reciben por ejemplar vendido, informaron los medios en sus páginas web.



Los dos rotativos bonaerenses de mayor circulación, Clarín y La Nación, burlaron parcialmente el sábado la primera jornada de la huelga de 48 horas decretada por el gremio, con puntos de distribución alternativos a los quioscos de la ciudad, cerrados por la protesta hasta el lunes.



Para evitar que repitieran la medida el domingo, el día de mayores ventas, los piquetes permanecían hoy frente a las plantas de impresión pasado el mediodía. "Debido al bloqueo, los ejemplares de La Nación no podrán ser distribuidos a los puntos de venta establecidos", informó el diario en su web.



El gerente de circulación de Clarín, Juan Salvat, desafió a los piquetes y declaró a Radio Mitre que "a la hora que sea los diarios van a salir".



El titular del Sindicato de Vendedores de Diarios y Revistas (Sivendia), Omar Plaini, denunció "la prepotencia con la que actúan los medios monopólicos" y señaló que con la puesta en marcha de canales alternativos de distribución "violan un decreto presidencial y una resolución del Ministerio de Trabajo".



Plaini explicó que "no respetan los derechos laborales y tutelares de los canillitas (quiosqueros)" y subrayó que "un canillita gana un promedio de cuatro mil pesos mensuales (865 dólares), no cobra vacaciones y se paga su jubilación".



Según datos del sindicato, en Buenos Aires y su área metropolitana trabajan unos siete mil quiosqueros.



Todos los periódicos de tirada nacional permiten hoy consultar de forma online y sin coste sus ediciones en PDF y algunos, como Página/12, especifican que los suplementos de fin de semana serán entregados con el ejemplar del lunes.



El titular de Sivendia aseguró que si los rotativos no atienden a su demanda, el viernes se votará si la medida de fuerza se repite el próximo fin de semana: "Va a haber un plan de lucha que va a profundizar lo que hoy estamos realizando".