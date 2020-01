Presidente Correa alerta sobre posible fraude

9:26 a.m. - Quito, Ecuador, (DPA). -El presidente de Ecuador, Rafael Correa, alertó sobre un posible fraude electoral a favor del "no" en la consulta popular que este domingo decidirá si se instala o no la Asamblea Constituyente de plenos poderes que impulsa el gobierno, publica el Diario Hoy de Quito.

+info

Correa dio esta declaración en la ciudad de Baños, donde realiza desde este viernes un "gabinete itinerante", como llama a la reunión de sus ministros en diferentes ciudades de Ecuador.

El presidente y su organización política, Alianza País, hicieron similares denuncias de fraude para la segunda vuelta presidencial del 26 de noviembre del año pasado, cuando Correa fue electo mandatario de Ecuador.

El Tribunal Electoral descartó cualquier posibilidad de fraude, mientras está todo listo para la realización de la jornada electoral de este domingo.