Presidente RCTV estará en presentación de Aznar

11:33 a.m. - CIUDAD DE MÉXICO (EFE).- El presidente de Radio Caracas Televisión (RCTV), Marcel Granier, asistirá mañana en México a la presentación que hará el ex presidente del Gobierno español José María Aznar de un informe sobre la democracia en América Latina.

+info

El trabajo "Informe Estratégico sobre América Latina", elaborado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), será presentado en la sede de Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), que agrupa a partidos conservadores de 25 países de Latinoamérica, informaron fuentes de esta organización.

Medios locales informaron hoy de que tanto el ex gobernante español como Granier se reunirán también mañana con el ex presidente de México Vicente Fox, pero fuentes de la ODCA no lo confirmaron.

La ODCA está presidida por Manuel Espino, presidente del conservador Partido Acción Nacional, al que pertenece Felipe Calderón, el actual gobernante del país, y que cuenta con mayoría en ambas cámaras del Congreso mexicano.