Prueba de ADN para aclarar dudas

3:04 p.m. - BOGOTÁ,Colombia(DPA).- En un hecho inusual en cuatro décadas de conflicto armado interno en Colombia, ahora una prueba de ADN podría mostrar si el gobierno o la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dicen la verdad en el marco del complejo proceso para la liberación de tres rehenes en manos de esa organización armada.

El nuevo año comienza en el país con una total incertidumbre acerca de la suerte que puedan correr las políticas Clara Rojas y Consuelo González, así como el hijo de la primera, Emmanuel, concebido y nacido en cautiverio.

Las FARC anunciaron el mes pasado que entregarían los secuestrados al presidente venezolano, Hugo Chávez. Su colega colombiano, µlvaro Uribe, dio el visto bueno y de inmediato se armó un comité encargado de recibirlos.

Pero tras cinco días de una paciente espera de las coordenadas para ir por ellos, el proceso entró el último día de 2007 en una etapa de suspenso: las FARC dijeron a Cque no podían cumplir por ahora su promesa porque lo impiden operaciones militares.

El gobierno de Bogotá no se quedó callado y aventuró una hipótesis que sorprendió a todos. Según Uribe, las FARC no han entregado a los rehenes porque el hijo de Rojas, que tendría tres años y medio, no estaría en manos de las FARC, pues fue entregado a un instituto estatal a mediados de 2005.