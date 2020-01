Putin asegura que promulgaría la prohibición de adopciones por homosexuales

MOSCÚ, Rusia (EFE). -El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aseguró hoy que promulgará la prohibición de adoptar niños rusos por parejas homosexuales una vez que la Duma o cámara de diputados apruebe el correspondiente proyecto de ley."En lo que se refiere a una limitación de adopciones de niños rusos por parejas homosexuales, no tengo el proyecto de ley, aún no lo he visto", dijo Putin en una conferencia de prensa al término de la cumbre Rusia-Unión Europea que se celebra en la ciudad de Yekaterimburgo (Urales).Sin embargo, "si el Parlamento (ruso) ratifica esa ley, la firmaré", prometió el mandatario ruso. Al mismo tiempo Putin se mostró notablemente molesto por el tema: "Me tienen harto con esas parejas homosexuales. Por donde quiera que vaya... Me fui a Europa, por allí ondean las banderas. Volví aquí y me vuelven a machacar con eso".Así se refirió a su visita el pasado 8 de abril a Amsterdam donde fue recibido con manifestaciones contra la homofobia, desencadenadas por la ley rusa que prohíbe la propaganda de la homosexualidad entre los menores de edad.Con todo, Putin descartó que en su país haya "discriminación" de las minorías sexuales: "Creo que nuestra legislación es muy liberal en este sentido"."Nuestra gente, independientemente de sus preferencias, trabaja y puede hacer carrera. Les aceptamos a nivel estatal por los logros concretos en sus ámbitos profesionales", agregó.