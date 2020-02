Reclaman investigación criminal contra Bush

4:35 p.m. - WASHINGTON, Estados Unidos. (DPA).- Amnistía Internacional se unió hoy a los reclamos de una investigación criminal sobre el papel del ex presidente estadounidense George W. Bush después de que el antiguo mandatario defendiera en sus memorias el uso de técnicas como el waterboarding o ahogamiento simulado.

"Según el derecho internacional, la admisión del ex presidente de haber autorizado actos que equivalen a tortura es suficiente para que Estados Unidos (EU) cumpla su obligación de investigar sus confesiones y, si se corroboran, perseguirlo judicialmente", dijo el director adjunto de la organización de derechos humanos, Claudio Cordone.

Tanto en su libro de memorias Decision Points, que salió el martes a la venta en EU, como en entrevistas previas que concedió el ex presidente para promocionarlo, Bush reconoció que aprobó la práctica del "ahogamiento simulado" y la defendió como una técnica "eficaz" que ayudó a "salvar vidas".

Su confesión provocó titulares -e indignación- en todo el mundo y llamamientos a que se investiguen sus declaraciones.

En el mismo EU, el congresista demócrata por Nueva York Jerrold Nadler afirmó que el fiscal general, Eric Holder, debería designar a un fiscal especial para que realice una investigación "completa e independiente" del uso oficial del waterboarding durante la era Bush.

"Estoy indignado por la admisión sin remordimientos del propio presidente Bush de que autorizó personalmente el uso del waterboarding (...) el único camino adelante es designar a un fiscal especial con una misión amplia que investigue y, si es necesario, juzgue estos conocidos casos de tortura", reclamó en un comunicado el martes.

De no exigirse "responsabilidades", advirtió, "se reducirá la credibilidad estadounidense entre las naciones extranjeras y se pondrá en peligro a los soldados norteamericanos al permitir a los terroristas y futuros enemigos justificar la tortura usando las mismas palabras de Bush".

Amnistía Internacional, por su parte, recordó que el derecho internacional exige que "cualquiera" implicado en un caso de tortura debe ser llevado a la justicia.

"Y eso no excluye al ex presidente Bush", subrayó Cordone, quien indicó que si finalmente EU no inicia una investigación propia, "otros estados deben involucrarse y llevar a cabo una investigación por su cuenta".

Pero también hay muchos que defienden las acciones de Bush. El congresista republicano, también por Nueva York, Peter King, calificó hoy de "totalmente errónea" la demanda de su colega legislador Nadler y afirmó que si el ex mandatario no hubiera tomado ciertas decisiones "se habrían perdido vidas".