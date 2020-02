Restos llegan a cementerio para cremación

Concón, (EFE). -El cadáver de Augusto Pinochet fue depositado sin ceremonias en el crematorio del cementerio Parque del Mar, de la localidad chilena de Concón, para ser incinerado.

Fuentes del cementerio señalaron que no hubo ceremonia, que el cuerpo será incinerado hoy martes y que no hay certeza sobre quién ni cuándo retirará las cenizas. No obstante, se pudo saber que un general del Ejército y un notario se quedaron en el cementerio y que ambos serán los encargados de entregar las cenizas de Pinochet a su familia.

En medio de un fuerte dispositivo de seguridad, el féretro con el cadáver del ex dictador fue trasladado en una carroza gris pasadas desde el aeropuerto militar de Torquemada hasta el camposanto, un trayecto de cuatro kilómetros.