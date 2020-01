Siria acusa a la comisión de la ONU de ser parcial y faltar a la verdad

GINEBRA, Suiza (EFE). -Damasco acusó hoy a la comisión de investigación de la ONU sobre Siria de "no ser neutral" y de faltar a la verdad en su último informe, que habla de "fundamentos razonables" del uso de armas químicas en ese país y señala que la mayoría de las alegaciones apuntan al régimen de Bachar al Asad."La miembro de la comisión Carla del Ponte hizo una declaración valiente al afirmar que los grupos rebeldes habían usado gas sarín. Pero unas horas más tarde, hubo intensas presiones al presidente de la comisión y éste negó la veracidad de las conclusiones de su colega", señaló el embajador sirio ante la ONU en Ginebra, Fayssal Al-Hamwi."Ante esto, ¿cómo el mundo puede confiar en la neutralidad y la profesionalidad de la comisión? Siria no confía en el trabajo de la comisión", remachó Al-Hamwi durante la presentación del quinto informe de la comisión ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.El texto especifica que "existen fundamentos razonables para creer que han sido usados agentes químicos como armas" en Siria, aunque especifica que "los agentes precisos, los sistemas de distribución o los autores no han podido ser identificados".