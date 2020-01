Sky News afirma que espió en beneficio del público

LONDRES, Reino Unido. (AP) — El canal Sky News de Rupert Murdoch autorizó en dos ocasiones a sus reporteros que entraran clandestinamente en computadoras, una revelación potencialmente vergonzante que podría minar aún más las esperanzas del magnate para adquirir el control de la televisora satelital BSkyB.



Sky News dijo este jueves, 6 de abril, en un comunicado que en un caso se metió en correos electrónicos Anne y John Darwin, la llamada "pareja de la canoa" que causó notoriedad en Gran Bretaña luego de que fingieran su propia muerte en un accidente de bote como parte de un elaborado plan para defraudar al seguro.



Las circunstancias que rodean el segundo caso no se precisaron. Sky News reconoció haber espiado los mensajes de correo electrónico de la pareja, pero dijo que el material fue entregado posteriormente a la Policía e insistió en que no había hecho nada malo.



"Defendemos estas acciones como justificadas editorialmente y en beneficio público. No tomamos tales decisiones a la ligera o con frecuencia", dijo John Ryley, el director de Sky News, en un comunicado.



Señaló que, en una investigación de 2004, un periodista de Sky News llevó una subametralladora Uzi para ilustrar la disponibilidad de armas prohibidas en Gran Bretaña. En 2003, un reportero se metió en una zona restringida del Aeropuerto Heathrow de Londres para demostrar las vulnerabilidades en seguridad.



"Estas investigaciones son para el beneficio público y son una parte legítima del periodismo responsable", dijo Ryley. Sky News no dijo cuál de las historias sobre John Darwin fue resultado del espionaje, pero en un artículo fechado el 21 de julio de 2008, el periodista Gerard Tubb dijo que el canal había descubierto evidencia documental acerca de que John Darwin había decidido regresar a Inglaterra porque estaba teniendo problemas para quedarse en Panamá.



"Descubrimos un correo electrónico", decía el artículo sin mencionar cómo fue obtenido. Sky negó entrevistas con Tubb o Ryley. El argumento del beneficio público por parte de la compañía generó escepticismo de expertos legales británicos.



David Allen Green, abogado de prensa de Preiskel & Co., dijo que no existe nada conocido como defensa por beneficio público en la ley sobre delitos cibernéticos de Gran Bretaña.



"No es posible que el director editorial de ninguna organización noticiosa autorice actos criminales", dijo Green, quien ha sido un frecuente crítico de News Corp., propiedad de Murdoch.



La intromisión de correos electrónicos por parte de Sky, dada a conocer originalmente por el periódico británico The Guardian, podría ser un nuevo dolor de cabeza para Murdoch.



Su imperio internacional de medios estuvo gran parte del año pasado bajo los reflectores debido a que los periodistas de su hoy extinto tabloide News of the World espiaban de manera rutinaria a figuras públicas para ganar primicias. News Corp. posee una participación de 39.1% en BSkyB, dueña de Sky News.