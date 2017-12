Tiroteo en Colorado deja un muerto y cuatro policías heridos

Un policía murió y otros cuatro fueron heridos a disparos este domingo 31 de diciembre durante un tiroteo en los suburbios de Denver que culminó un año de ataques mortíferos en Estados Unidos. Dos civiles también resultaron heridos.

Los disparos ocurrieron después de que alguien pidió la presencia de los agentes tras un disturbio doméstico en Highlands Ranch, precisó la Oficina del Sheriff del condado de Douglas en Twitter.

El presunto atacante fue abatido a tiros y “ya no es una amenaza”, agregó, sin precisar si murió. Hubo disparos en el curso de la investigación en los apartamentos Copper Canyon, un complejo de viviendas 28 kilómetros al sur de Denver, dijo la oficina del sheriff.

Se aconsejó a los residentes de las inmediaciones que no salieran de sus casas y que evitaran acercarse a las paredes o a ventanas exteriores. Un hospital donde tres personas fueron llevadas para recibir atención dijo que sufrieron lesiones que no ponen en riesgo su vida. Otro hospital cercano dijo que recibió a cuatro pacientes pero no quiso precisar su estado.

El tiroteo ocurrió en el último día de un año que vio la masacre más mortífera en la historia moderna de Estados Unidos, en Las Vegas.