Unasur analiza posición tras asilo de Ecuador a Assange

QUITO, Ecuador, (AP) — Ecuador espera que la Unión de Naciones Suramericanas se sume este domingo, 19 de agosto, a la condena por las supuestas amenazas que Gran Bretaña hizo a la nación andina de ingresar a su sede diplomática en Londres para arrestar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.



Los cancilleres de Unasur tienen previsto reunirse en la ciudad de Guayaquil, 270 kilómetros al suroeste de Quito, por la tarde.



Si bien países como Argentina, Bolivia, Venezuela y Cuba, esta última fuera del organismo, han expresado tácitamente su solidaridad con Ecuador por el momento de tensión con el Reino Unido, otros como Colombia y Brasil se han mostrado cautos respecto de la decisión ecuatoriana pero manifestaron su respeto a la extraterritorialidad de los Estados en cualquier parte del mundo.



Ecuador otorgó el jueves el asilo diplomático para Assange, refugiado en su embajada en Londres desde el 19 de junio, cuando hizo la solicitud argumentando el riesgo que corre su vida si es extraditado desde Suecia hacia Estados Unidos.



En un comunicado, la cancillería argentina indicó que "repudia" las advertencias del Reino Unido de ingresar a la embajada ecuatoriana en Londres "violando su obligación de cumplir con la Convención de Viena que establece la inviolabilidad de las sedes diplomáticas".



Destacó la tradición de América Latina de "reconocer el derecho al asilo y el respeto al mismo" por lo que "solicita al Reino Unido que se retire su amenaza". El presidente venezolano Hugo Chávez aseguró el sábado en la televisión estatal que "el asilo es una figura internacional del derecho, pero Inglaterra se niega a reconocerlo".



Agregó que "no vamos a tolerar" el ingreso a la embajada de Ecuador en Londres pues significaría "una flagrante violación" a la soberanía de los países.



Nicolás Maduro, canciller venezolano, mencionó que permanecerán vigilantes de que la "amenaza" de Gran Bretaña no se concrete y de que "se respete los derechos humanos de Julian Assange, pero además el sagrado derecho del asilo".



Bolivia, a través de su vicecanciller Juan Carlos Alurralde, se expresó en igual sentido y destacó la preocupación por una eventual violación al derecho internacional.



Cuba, a través de su canciller Bruno Rodríguez, dijo que considera "absolutamente legítimas" las preocupaciones de Ecuador por "la seguridad e integridad del señor Assange en caso de que fuera extraditado a Estados Unidos" y conminó a la nación norteamericana a revelar si existe un proceso en curso contra el australiano.



La canciller colombiana, María Ángela Holguín, aseguró que "para Colombia es clarísimo: nosotros hemos sido muy respetuosos y hemos aplicado el derecho al asilo muchas veces.



El asilo hay que respetarlo, esa es una decisión autónoma de cada país", señaló un reporte de la agencia de noticias estatal ecuatoriana Andes.



Holguín aclaró que "nosotros en eso no vamos a entrar a opinar absolutamente nada sobre la decisión que ha tomado el Ecuador pero hay que tener claro que se debe respetar la Convención de Viena, creemos que (un país) no puede simplemente no cumplir con las disposiciones de esta normativa universal".



El ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, a través de su oficina de prensa, señaló a la AP que respalda a Ecuador en cuanto a la "integridad de su embajada en Londres" y la inviolabilidad del derecho internacional, sin embargo, aclaró que "no está tomando una posición" sobre la concesión del asilo a Assange, "porque la decisión es interna del gobierno de Ecuador".



Unasur está integrada por Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam y Venezuela.



El sábado los cancilleres y delegados de los países de la Alianza Bolivariana de las Américas se solidarizaron con Ecuador en una reunión donde también ratificaron la inviolabilidad de cualquier sede diplomática en el mundo en una declaración suscrita en Guayaquil.