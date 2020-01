Venezolanos eligen al rival de Chávez

CARACAS, Venezuela. (DPA) - Los venezolanos comenzaron a votar este domingo, 12 de febrero, en las primarias de la oposición para escoger entre cinco aspirantes al rival electoral del presidente Hugo Chávez, quien buscará una segunda reelección en octubre. Con limitada participación, la inédita consulta se declaró abierta temprano en la mañana y estará en función hasta las 4:00 de la tarde (local) o hasta que no haya más electores en los centros.Las primarias están a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE), que dispuso todo el sistema del voto electrónico para la jornada. La jornada es de preparación para los comicios presidenciales del 7 de octubre.Son unas elecciones abiertas al país y además de escoger al abanderado presidencial, se elegirán candidatos a gobernaciones y alcaldías en regiones previamente acordadas por la alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD).Los votantes escogerán entre los gobernadores de los estados de Miranda, Henrique Mendoza, y de Zulia, Pablo Pérez; la diputada María Corina Machado, el exembajador Diego Arria y el dirigente de izquierda Pablo Medina. Dirigentes del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dijeron que habían prohibido a sus militantes participar en la consulta. La jefa de la comisión electoral de la MUD, Teresa Albanes, dijo que el primer boletín de resultados será emitido cuando se tenga el 90% de los votos contabilizados, pero no dio una hora precisa del anuncio.Hizo un llamado a votar con "confianza" y para "no tener miedo más adelante". En la consulta participa un grupo de observadores internacionales, incluyendo una delegación del Centro Carter."Ellos han constatado que la unidad es real y eso lo vamos a demostrar en el día de hoy", indicó Albanes.