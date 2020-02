Yolanda Pulecio critica falta de voluntad

12:01 p.m. - BOGOTÁ, Colombia (EFE).- Yolanda Pulecio, madre de la ex candidata presidencial colombo-francesa Ingrid Betancourt, secuestrada por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) desde el 2002, declaró en una carta a su hija, divulgada hoy, que esa guerrilla y el Gobierno de Colombia no tienen voluntad para un acuerdo humanitario que permita la liberación de los rehenes.

Pulecio, en una carta publicada por el periódico semanal El Espectador, afirmó que si las FARC y la administración del presidente Álvaro Uribe lo hubieran querido, ya el acuerdo se habría logrado.

"No hay interés. Todo lo que dicen es un engaño y yo no quiero prestarme a que me engañen", señaló Pulecio, ex congresista y ex embajadora, que desarrolló campañas a beneficio de la niñez desamparada.

Ingrid Betancourt fue secuestrada el 22 de febrero del 2002 en las selvas del Caquetá (suroeste) junto con su entonces candidata a vicepresidente, Clara Rojas, liberada en enero pasado gracias a gestiones del Gobierno de Venezuela.

"No veo voluntad política para el acuerdo humanitario. Si hubieran querido hacerlo, con la cantidad de veces que se ha frustrado, ya habrían salido todos los secuestrados", añadió la madre de la ex candidata cautiva, que realiza una gira por países europeos.