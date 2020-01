Zelaya anuncia retorno a Honduras

4:01 p.m. - QUITO. Ecuador (AP). -El presidente defenestrado Manuel Zelaya afirmó que volverá el domingo a Honduras acompañado de una delegación en la que habrán mandatarios de América Latina y pidió a los hondureños que lleguen a recibirlo al aeropuerto internacional de Tegucigalpa. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, dijo que irá con su colega derrocado.

"Yo estoy organizando mi retorno a Honduras. Les pido a todos los campesinos, a las amas de casa, a los pobladores, los indígenas, a los jóvenes y a todas los grupos de trabajadores, empresarios y amigos políticos que tengo en todo el territorio nacional... que me acompañen", expresó Zelaya en una grabación difundida el sábado por los sitios de internet de la cadena de noticias Telesur, basada en Venezuela, y Cubadebate, un portal afín al gobierno cubano.

En su mensaje, el presidente derrocado le pidió a sus seguidores que a su recibimiento no lleven armas. "Practiquen lo que yo siempre he predicado: la no violencia; que ellos (los golpistas) sean los que lleven la violencia, las armas y la represión".

El arzobispo de Tegucigalpa, cardenal Oscar Andrés Rodríguez, en un mensaje que transmitió al pueblo hondureño a través de cadena de radio y televisión, le había pedido a Zelaya que "no regrese a Honduras porque eso podría desatar un baño de sangre... y hasta ahora no ha muerto ni un solo hondureño".

Rodríguez respaldó la determinación del gobierno encabezado por Roberto Micheletti de marginar a Honduras de la Organización de los Estados Americanos (OEA).