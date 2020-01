El mayor crucero del mundo rescata a 23 cubanos en el Caribe

MIAMI, Estados Unidos. (EFE).- El barco "Oasis of the Seas", el crucero más grande del mundo, ha rescatado a veintitrés cubanos que se encontraban en una rudimentaria embarcación en alta mar en aguas del Caribe, confirmó este viernes a EFE una portavoz de la compañía propietaria de la embarcación.

El rescate tuvo lugar el miércoles, cuando pasajeros del gran crucero de Royal Caribbean International, que había partido de Falmouth (Jamaica) y se dirigía a Cozumel (México), vieron una pequeña embarcación en la que viajaban 19 hombres y 4 mujeres, que pretendían alcanzar costas hondureñas.

Los responsables de la tripulación organizaron su rescate, les ofrecieron comida, agua y cuidados médicos, y alertaron a las autoridades estadounidenses, que les recomendaron su desembarco al día siguiente en México.

"Tal y como establece nuestro procedimiento habitual, se notificó a los guardacostas estadounidenses. Según sus indicaciones, los 23 ciudadanos cubanos fueron desembarcados en Cozumel una vez que la embarcación llegó a tierra el jueves", detalló la portavoz, Cynthia Martínez.

El "Oasis of the Seas" es, junto a su gemelo el "Allure of the Seas", el mayor barco crucero del mundo, con una capacidad para 5 mil 400 pasajeros.