Dos muertos en tiroteo en secundaria de Nevada

SPARKS, Nevada, Estados Unidos (AP) —Dos personas murieron y dos más resultaron heridas en un tiroteo registrado el lunes en una escuela secundaria en Sparks, en el norte de Nevada, informó la policía.La policía del distrito escolar del condado de Washoe no ofreció de inmediato detalles de las identidades de los muertos.Indicó que la escuela ya está bajo control y que el sospechoso "ha caído", pero no ofreció más detalles.Angela Rambo, portavoz del Centro Médico Regional Renown, dijo que dos chicos se encuentran en condición crítica.La denuncia del tiroteo, según la policía, se registró a las 7:16 a.m.