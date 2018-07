El naufragio en un lago de Misuri diezma a una familia

Una mujer perdió a todos sus hijos, a su marido y a sus suegros en el naufragio, causado por una súbita tormenta, de un barco con turistas en un lago del estado de Misuri, en Estados Unidos, que causó 17 muertos.

El accidente se produjo el jueves por la noche en el lago de Table Rock, cerca de la ciudad de Branson, un destino turístico popular por su música country.

En un vídeo de un testigo se ve el barco intentando llegar a la orilla, en medio de fuertes vientos, antes de ser engullido por las olas y hundirse.

"Tengo el corazón roto. De los 11 que éramos, solo sobrevivimos dos, mi sobrino y yo", contó a la cadena Fox59, con la voz quebrada, Tia Coleman en el hospital donde está ingresada.

"Perdí a todos mis hijos. Perdí a mi marido. Perdí a mi suegra y a mi suegro", además de a otros parientes, declaró a la cadena de televisión de Indianápolis.

Según Coleman, el capitán del barco dijo a los pasajeros que "no necesitarían" chaleco salvavidas. "Al principio de todo el agua no parecía amenazante", afirma la mujer, convencida no obstante de que "mucha gente podría haberse salvado".

El New York Times cita a otro miembro de esta familia de Indianápolis, Carolyn Coleman, quien afirmó que había víctimas de tres generaciones, incluidos cuatro niños.

La familia había alquilado una camioneta para ir a Branson con motivo de su viaje anual, dijo al periódico.

Tia Coleman relató a la cadena KOLR de CNN sobre su propia experiencia cercana con la muerte: "Estaba gritando, estaba chillando, y finalmente dije, 'Dios, solo déjame morir, déjame morir'". Eventualmente logró flotar hasta la superficie.

El barco anfibio, que puede desplazarse tanto por tierra como por agua, llevaba a bordo a 31 personas, según las autoridades.

Varios pasajeros consiguieron llegar solos a la orilla.