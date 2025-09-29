Netanyahu expresa su respaldo al plan de Trump para la paz en Gaza

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, expresó este lunes 29 de septiembre su respaldo al plan de 20 puntos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para la paz en Gaza, que prevé un gobierno de transición para el enclave palestino sin presencia de Hamás.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ofreció una conferencia de prensa con el presidente estadounidense, Donald Trump, en el Comedor de Estado de la Casa Blanca en Washington este 29 de septiembre de 2025.

En su reunión, Trump presionó a Netanyahu para que aceptara un acuerdo de paz que pusiera fin a la guerra de Israel en Gaza y para que Hamás liberara a los rehenes restantes.

Información en desarrollo...