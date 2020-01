Se reciben pruebas de vida de secuestrados por las FARC

6:25 p.m. - BOGOTÁ, Colombia. (AP). -Familiares de dos miembros de la fuerza pública colombiana secuestrados por las FARC recibieron pruebas de vida y en vídeos difundidos por la cadena de televisión Telesur hoy, lunes, los cautivos pidieron al gobierno y a la comunidad internacional que "no nos olviden''.

El cabo primero Salín Antonio San Miguel Valderrama y el mayor de la Policía Nacional Guillermo Javier Solórzano Julio, aparecieron en una mesa, con una tela colorida de fondo y en un emotivo mensaje se mostraron esperanzados de una pronta liberación.

Las imágenes fueron emitidas por la televisora regional Telesur, de Venezuela.

En un vídeo de aproximadamente 15 minutos, el cabo San Miguel, quien fue retenido por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) el 23 de mayo del 2008 en Tolima, envió un mensaje a sus familiares, a su esposa e hijas.

El vídeo supuestamente fue grabado en julio, indicó la televisora.

"Quiero informarles a la comunidad internacional, al pueblo colombiano y en especial a mi familia, que me encuentro bien física y mentalmente... me han proporcionado lo necesario para vivir mis captores, estoy bien anímicamente no he dejado mi alegría'', expresó San Miguel.

Agregó que "sigo fuerte y esperanzado en la propia libertad mía y en la de todos mis compañeros''.