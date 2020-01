La revolución bolivariana busca nuevo rumbo sin Chávez

CARACAS, Venezuela (DPA). -Estalló en la opinión pública con un intento de golpe de Estado en 1992 y perseguía una hegemonía de muchas décadas, pero después de 14 años en el poder en Venezuela la revolución bolivariana se prepara para andar un nuevo camino sin su inspirador y caudillo, el "comandante" Hugo Chávez.Las elecciones del domingo se presentan para el país como un punto de inflexión, un giro histórico, aún en caso de que el ganador sea el favorito de Chávez para conducir la sucesión, el presidente interino Nicolás Maduro, un exlíder obrero de formación marxista.Maduro disputará con el opositor Henrique Capriles Radonski el cargo que quedó vacío por la muerte de Chávez y el liderazgo en un país que depende de sus ventas petroleras, con serias dificultades económicas y sociales.Chávez no era amigo de formar relevos o preparar dirigentes que lo sustituyeran e impuso en el gobierno una marca personalista y autoritaria por su experiencia como jefe de una unidad del Ejército, con la que intentó tomar el poder el 4 de febrero de 1992 en la conspiración contra el presidente Carlos Andrés Pérez.Algunos piensan que con la muerte de Chávez se acabó la llamada revolución bolivariana, un modelo inspirado en las glorias de los próceres independentistas y en un socialismo de nuevo cuño, apuntalado por millonarios ingresos petroleros.El profesor universitario y experto en estudios liberales Trino Márquez señaló que en el chavismo Maduro tiene un liderazgo "precario", que está a años luz del sostenido por Chávez."Maduro no desarrolló un liderazgo propio como otros dirigentes del oficialismo. Él basó su poder en la cercanía con Chávez y los cubanos. Tiene una legitimidad prestada y necesita reafirmarse sobre la base de un respaldo heredado de Chávez. Por eso basa su campaña alrededor de Chávez, pareciera que el candidato es Chávez", dijo en conversación con DPA. Agregó que Maduro parece más que un dirigente civil el jefe de una "secta", cuyo líder fundamental está muerto.Márquez indicó que es comprensible que Maduro hable de un gobierno "colectivo", en el que otros dirigentes participen en las decisiones relevantes para el país. El liderazgo colegiado hace desviar la atención a las figuras del chavismo alrededor de Maduro. Están el jefe de la Asamblea Nacional (Congreso) Diosdado Cabello, salido de la Fuerza Armada con quien se le atribuyen disputas internas; el ministro de Petróleo y presidente de la petrolera estatal Pdvsa, Rafael Ramírez, el canciller Elías Jaua, y el vicepresidente y yerno de Chávez, Jorge Arreaza.Aunque todos descartan peleas internas, hay rumores cada vez más fuertes de disputas por el liderazgo en la sucesión. Apenas en diciembre, el chavismo ganó 20 de 23 gobernaciones en las elecciones regionales y 11 de esos gobernadores provienen del campo militar.Los grupos de poder incluyen a la familia de Chávez, conformada por su yerno y el vicepresidente Arreaza; su hermano y gobernador del estado de Barinas, Adán, y su otro hermano y jefe de la Corporación Eléctrica Nacional, Argenis Chávez. Cabello, además de su influencia en los cuarteles, dirige una mayoría oficialista en el ente legislativo.Este cuadro muestra al chavismo como un poderoso factor de negociación, incluso si perdiera la consulta del domingo.Márquez señaló que en caso de llegar al poder, Maduro tendrá dificultades para continuar con el multimillonario modelo de asistencialismo social que puso adelante Chávez. "El modelo asistencialista no va a poder sostenerlo ni con un barril petrolero a 100 dólares. Será insuficiente para un Estado tan incompetente. La única manera es afectando la moneda, devaluando. Creo que si Maduro desea sobrevivir va a tener que introducir un giro más pragmático, si gana", aseveró.El exministro del Interior de Chávez y ahora dedicado a estudio de opinión pública en la fundación GIS XXI, Jesse Chacón, dijo que si Maduro gana el domingo la revolución bolivariana entrará en una nueva etapa con un liderazgo más colectivo."En esta sociedad viene una nueva etapa que le dará continuidad a un proceso marcado por un liderazgo histórico de Chávez y como un liderazgo de esa magnitud no se da todos los días, debemos esperar que el proceso en esta nueva etapa sea de un liderazgo más colectivo en el chavismo. Como ha dicho Maduro: 'Ninguno somos Chávez, sólo juntos somos Chávez", señaló.