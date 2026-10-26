Lulubit reúne a más de 300 personas para lanzar Acciones Lulubit y su Tarjeta Virtual en Panamá

La app financiera reunió a usuarios de su comunidad en su encuentro anual, donde presentó la compra y venta de acciones tokenizadas en la App y su nueva Lulucard virtual para Apple Pay y Google Pay, en una noche que combinó un panel sobre el futuro de las finanzas digitales con música, arte y tarot.

El patio del bar Social Experiences se llenó la noche del miércoles 21 de octubre. Más de 300 personas, entre usuarios, emprendedores y curiosos del mundo cripto, llegaron al encuentro anual de la comunidad de Lulubit, la app financiera que opera en Panamá, Guatemala y Costa Rica y que esa noche presentaría dos de sus novedades más esperadas.

La velada arrancó con una actividad conducida por su CEO, Ianir Sonis, de integración que rompió el hielo y puso a la audiencia en sintonía. Mientras circulaban snacks, boquitas, cervezas y sodas, los asistentes se repartían entre las mesas y las conversaciones sobre Bitcoin, stablecoins e inversiones.

Un panel sobre el presente y el futuro de las finanzas digitales

El momento central llegó con el panel. Subieron al escenario Ianir Sonis, CEO y fundador de Lulubit; Simon “Wilson” Zebede, reconocido publicista panameño; y Carl Dudley, líder de expansión de Tether para la región. El encuentro contó con el patrocinio de Tether, el mayor emisor de stablecoins del mundo.

Durante la conversación, los panelistas repasaron el avance de las criptomonedas en Centroamérica, la creciente variedad de activos digitales disponibles, y las oportunidades financieras que se abren en la región. También hubo espacio para el oro digital, la tokenización de acciones y el papel de Lulubit como pionera en la compra y venta de criptomonedas en Panamá.

“Más de 90 mil usuarios en la región ya están usando Lulubit para comprar y vender activos digitales como USDT y Bitcoin, y también ahora pueden invertir en acciones tokenizadas como de Apple, Tesla y hasta ETFs desde $1!”

Wall Street, desde la app

Tras el panel, Sonis tomó el micrófono en solitario para el anuncio de la noche: el lanzamiento de Acciones Lulubit, un módulo dentro de la app que permite comprar y vender acciones tokenizadas de grandes empresas estadounidenses y un ETF que replica al índice S&P 500, a partir de US$1, con depósitos por ACH desde cualquier banco local y sin necesidad de abrir una cuenta en un bróker del exterior.

La segunda sorpresa fue la nueva tarjeta Lulucard, que llega en formato físico y virtual, compatible con Apple Pay y Google Pay. La tarjeta será gratuita para la mayoría de los usuarios y ofrece los beneficios.

Tarot, henna y un mural en vivo

La noche también tuvo su lado lúdico. En una esquina, una lectora de tarot atendía a quienes querían conocer su suerte en el mundo de las finanzas; en otra, se formaban filas para tatuajes de henna con los símbolos de Bitcoin y USDT, que muchos asistentes lucieron el resto de la velada.

Mientras tanto, una artista pintaba en vivo un mural en una de las paredes del local, con diseños de Lulubit, Bitcoin, USDT y otros íconos del ecosistema cripto. La obra fue tomando forma a lo largo de la noche y quedará en el lugar como recuerdo del encuentro.

El evento culminó a las 9:00 p. m., entre conversaciones que se extendieron hasta la salida y comentarios muy positivos de los asistentes sobre el panel, los anuncios y la experiencia.

Sobre Lulubit

Lulubit es una app financiera fundada en 2023 que opera en Panamá, Guatemala y Costa Rica, con más de 100 mil usuarios. Ofrece compra y venta de criptomonedas y stablecoins, tarjeta de débito, cuenta virtual en Estados Unidos, rendimientos y ahora acciones y ETFs tokenizados, con depósitos y retiros por ACH desde la banca local. Más información en lulubit.app/acciones.

Aviso de riesgo

Invertir en acciones, ETFs y criptoactivos implica riesgo de pérdida del capital. Los precios pueden subir o bajar y los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Las acciones tokenizadas replican el precio del activo subyacente y no otorgan derechos de accionista. Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento financiero.