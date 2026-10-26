El patio del bar Social Experiences se llenó la noche del miércoles 21 de octubre. Más de 300 personas, entre usuarios, emprendedores y curiosos del mundo cripto, llegaron al encuentro anual de la comunidad de Lulubit, la app financiera que opera en Panamá, Guatemala y Costa Rica y que esa noche presentaría dos de sus novedades más esperadas.

Lulubit reúne a más de 300 personas para lanzar Acciones Lulubit y su Tarjeta Virtual en Panamá

La velada arrancó con una actividad conducida por su CEO, Ianir Sonis, de integración que rompió el hielo y puso a la audiencia en sintonía. Mientras circulaban snacks, boquitas, cervezas y sodas, los asistentes se repartían entre las mesas y las conversaciones sobre Bitcoin, stablecoins e inversiones.

Lulubit reúne a más de 300 personas para lanzar Acciones Lulubit y su Tarjeta Virtual en Panamá

Un panel sobre el presente y el futuro de las finanzas digitales

El momento central llegó con el panel. Subieron al escenario Ianir Sonis, CEO y fundador de Lulubit; Simon “Wilson” Zebede, reconocido publicista panameño; y Carl Dudley, líder de expansión de Tether para la región. El encuentro contó con el patrocinio de Tether, el mayor emisor de stablecoins del mundo.

Lulubit reúne a más de 300 personas para lanzar Acciones Lulubit y su Tarjeta Virtual en Panamá

Durante la conversación, los panelistas repasaron el avance de las criptomonedas en Centroamérica, la creciente variedad de activos digitales disponibles, y las oportunidades financieras que se abren en la región. También hubo espacio para el oro digital, la tokenización de acciones y el papel de Lulubit como pionera en la compra y venta de criptomonedas en Panamá.

“Más de 90 mil usuarios en la región ya están usando Lulubit para comprar y vender activos digitales como USDT y Bitcoin, y también ahora pueden invertir en acciones tokenizadas como de Apple, Tesla y hasta ETFs desde $1!”

Lulubit reúne a más de 300 personas para lanzar Acciones Lulubit y su Tarjeta Virtual en Panamá

Wall Street, desde la app

Tras el panel, Sonis tomó el micrófono en solitario para el anuncio de la noche: el lanzamiento de Acciones Lulubit, un módulo dentro de la app que permite comprar y vender acciones tokenizadas de grandes empresas estadounidenses y un ETF que replica al índice S&P 500, a partir de US$1, con depósitos por ACH desde cualquier banco local y sin necesidad de abrir una cuenta en un bróker del exterior.

La segunda sorpresa fue la nueva tarjeta Lulucard, que llega en formato físico y virtual, compatible con Apple Pay y Google Pay. La tarjeta será gratuita para la mayoría de los usuarios y ofrece los beneficios.

Lulubit reúne a más de 300 personas para lanzar Acciones Lulubit y su Tarjeta Virtual en Panamá

Tarot, henna y un mural en vivo

La noche también tuvo su lado lúdico. En una esquina, una lectora de tarot atendía a quienes querían conocer su suerte en el mundo de las finanzas; en otra, se formaban filas para tatuajes de henna con los símbolos de Bitcoin y USDT, que muchos asistentes lucieron el resto de la velada.

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Mientras tanto, una artista pintaba en vivo un mural en una de las paredes del local, con diseños de Lulubit, Bitcoin, USDT y otros íconos del ecosistema cripto. La obra fue tomando forma a lo largo de la noche y quedará en el lugar como recuerdo del encuentro.

Lulubit reúne a más de 300 personas para lanzar Acciones Lulubit y su Tarjeta Virtual en Panamá
Lulubit reúne a más de 300 personas para lanzar Acciones Lulubit y su Tarjeta Virtual en Panamá

El evento culminó a las 9:00 p. m., entre conversaciones que se extendieron hasta la salida y comentarios muy positivos de los asistentes sobre el panel, los anuncios y la experiencia.

Sobre Lulubit

Lulubit es una app financiera fundada en 2023 que opera en Panamá, Guatemala y Costa Rica, con más de 100 mil usuarios. Ofrece compra y venta de criptomonedas y stablecoins, tarjeta de débito, cuenta virtual en Estados Unidos, rendimientos y ahora acciones y ETFs tokenizados, con depósitos y retiros por ACH desde la banca local. Más información en lulubit.app/acciones.

Aviso de riesgo

Invertir en acciones, ETFs y criptoactivos implica riesgo de pérdida del capital. Los precios pueden subir o bajar y los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros. Las acciones tokenizadas replican el precio del activo subyacente y no otorgan derechos de accionista. Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento financiero.