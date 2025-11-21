Privital marca un hito en la industria de seguros médicos con su gran lanzamiento en Panamá

En un evento exclusivo celebrado el 20 de noviembre en el Hotel Hilton, Privital presentó oficialmente su innovadora propuesta de seguros ante un selecto grupo de corredores de seguros e invitados especiales. Con una visión clara y un firme compromiso hacia las familias y empresas panameñas, la compañía anunció el inicio de una nueva etapa en el acceso a servicios médicos eficientes y económicamente sostenibles.

Durante la presentación, la Dra. Katherine César, Gerente General de Privital, destacó los retos que enfrenta el sistema de salud panameño. El incremento constante de costos y diversas limitaciones operativas han llevado a miles de personas a buscar alternativas que comprometen su bienestar. Frente a esta realidad, Privital parte de una premisa clave: el 80% de las necesidades de salud de los asegurados corresponde a “Gastos Médicos Menores”, como fiebres, urgencias, consultas médicas y maternidad, eventos frecuentes de baja severidad que no deberían afectar la estabilidad financiera.

La propuesta de Privital incluye tres planes diseñados para distintos perfiles con procesos de suscripción claros. El Plan Primordial integra atención primaria, consultas generales y especializadas, diagnósticos, medicina preventiva, urgencias y medicamentos. El Plan Total incorpora coberturas adicionales como hospitalizaciones y cirugías ambulatorias, ofreciendo un balance óptimo entre protección y costo. El Plan Mater brinda cobertura completa para maternidad y recién nacidos, ideal para mujeres y parejas jóvenes.

Privital surge bajo una alianza estratégica con Acerta Seguros, construyendo una amplia red de proveedores médicos, centros diagnósticos, hospitales, clínicas y farmacias. La empresa también reconoció el respaldo de su junta directiva, integrada por destacados líderes de los sectores financiero, asegurador y médico: Luis Navarro Linares, Gabriel De Obarrio De la Guardia y David Román Pitty, quienes han aportado visión estratégica, experiencia y confianza en el desarrollo de este proyecto.

“Privital reafirma su compromiso con la salud y con los corredores de seguros para construir soluciones duraderas”, señaló la Dra. César en el cierre. Con esta presentación, la empresa fortalece su misión de aportar bienestar real y accesible para Panamá.

Privital: Bienvenidos todos al Plan.