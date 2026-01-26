Puma Energy y Puma PRIS llevan a fanáticos panameños a Toronto para apoyar a la Selección Nacional

La promoción estará vigente del 15 de enero al 15 de marzo de 2026.

Puma Energy Panamá anunció el lanzamiento de su nueva promoción futbolera “Si la usas, viajas”, una iniciativa que, a través de su programa de lealtad Puma PRIS, premiará a sus clientes con 5 viajes dobles a Toronto para apoyar a la Selección Nacional de Panamá en el Mundial.

La promoción estará vigente del 15 de enero al 15 de marzo de 2026 y permitirá a los usuarios de Puma PRIS participar por experiencias únicas, además de miles de premios instantáneos, simplemente pagando sus consumos con la app Puma PRIS en las estaciones Puma Energy y tiendas Super 7 participantes.

Una experiencia futbolera para los clientes Puma PRIS

Como premio principal, Puma Energy sorteará cinco viajes dobles a Toronto, donde los ganadores tendrán la oportunidad de vivir de cerca la emoción del Mundial y apoyar a la selección panameña en uno de los escenarios más importantes del fútbol internacional.

Para participar, los clientes solo deben pagar con Puma PRIS. Cada transacción suma oportunidades de ganar, y estas se multiplican al:

Consumir combustible o realizar compras en tiendas Super 7.

Quintuplica al comprar balones de fútbol.

Quintuplica al comprar el combo futbolero en la tienda Super 7.

Pagar desde la app Puma PRIS con tarjetas Visa o Mastercard, duplicando las oportunidades.

“Con esta promoción queremos premiar la lealtad de nuestros clientes y acompañarlos en su pasión por el fútbol, brindándoles la oportunidad de vivir una experiencia mundialista inolvidable. Puma PRIS sigue evolucionando para ofrecer más beneficios, más premios y experiencias que conectan con lo que les apasiona”, destacó Sandra Becerra, Gerente de Mercadeo.

Más de 20 mil premios instantáneos

Además de los viajes internacionales, la promoción incluye más de 20,000 premios instantáneos, entre ellos:

5,000 premios de $1 en puntos Puma PRIS

10,000 cafés americanos de 8 oz , canjeables en tiendas Super 7

5,000 combos futboleros, diseñados especialmente para los fanáticos del fútbol

Los premios y oportunidades se notifican directamente en la app Puma PRIS y por correo electrónico, permitiendo a los clientes conocer en tiempo real sus beneficios acumulados.