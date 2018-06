En relación con la nota publicada el día jueves 21 de junio de 2018, en la sección Panorama de la versión impresa y digital del diario La Prensa con el titular ‘Comerciantes y contratistas pagaron deuda con Caja de Ahorros’, considero necesario aclarar a la ciudadanía que el nombre que aparece en la infografía “Isaac Btesh /sociedad Lerida Financial Global” no guarda relación con mi persona, Isaac Alberto Btesh Btesh, empresario panameño y actual presidente de la junta directiva de Multi Financial Group Inc.

Atentamente

Isaac Alberto Btesh Btesh.

Nota de la editora de la sección Política-Judiciales:

Con respecto a la aclaración del señor Btesh Btesh, solo debo precisar que el documento oficial del que se obtuvo la información para la noticia, menciona el nombre Isaac Btesh, mas no cita el segundo apellido.