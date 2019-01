Criterios de la competencia

Al juez que carece de competencia, no le basta su simple declaración al respecto, es preciso que se ciña a las reglas que señala sobre la materia el Código Judicial, sin efectuar pronunciamiento alguno, ya que, siendo incompetente por reconocimiento, estaría incurriendo en falta grave de usurpación de competencia prevista en el artículo 241 del Código Judicial. Como tal incompetente no puede, pues, ni condenar ni absolver ni tomar medida alguna que no sea las que le señalan los artículos 713 y 714 del Código Judicial.

Según el artículo 713, lo que debe hacer el funcionario carente de competencia es dictar un auto irrecurrible, expresando las razones por las cuales se abstiene de conocer del asunto, con la cita de las correspondientes normas que le sirven de fundamento, y señalando el tribunal al que compete el conocimiento (numerales 1 y 2, respectivamente).

Luego de dictado el auto a que se refiere el artículo 713, debe ser notificado a las partes y enviarse al juez designado, quien acogerá si está conforme (artículo 714, inciso 1). De lo contrario, si el funcionario considerado como competente “rehusare también abocar el conocimiento del proceso, lo expresará así por medio de una resolución con cita de las respectivas disposiciones legales y remitirá de inmediato el expediente al superior para que dirima el conflicto” (artículo 714, inciso 2).

A continuación, dispone el Código en el artículo 715 lo siguiente: “El superior decidirá los conflictos de competencia con vista de lo actuado. Sin embargo, los funcionarios respectivos y las partes afectadas podrán suministrar al superior, sin que medie tramitación alguna, antes de que este decida, los elementos de convicción que consideren convenientes”. Finalmente, el Código ordena en el artículo 716 que el funcionario que reciba el expediente de parte del superior “no podrá declararse incompentente cuando el proceso le sea remitido”.

Estas reglas deben ser observadas obligatoriamente por el buen orden de la administración de justicia, sin que los jueces y magistrados puedan de por sí, ante sí y porque sí, deshacerse alegremente de un proceso sin cumplir el procedimiento establecido por el Código Judicial en los artículos citados.

El ilustre jurisconsulto Andrés Bello sostiene que las “(…) decisiones del magistrado no deben, ni aun con los plausibles motivos, desviarse un punto de las normas que trazan las leyes, porque no pueden hacerlo sin introducir en el orden judicial un principio de arbitrariedad” (citado por Pedro Lira Urquieta, El Código Civil chileno y su época; pág. 13).

Estas reglas cobran mayor fuerza cuando para entrar al fondo del asunto se requiere analizar elementos que concurren a la verdadera determinación de la competencia.

En el caso, por ejemplo, del adulto mayor con discapacidad visual agredido a patadas por un malandrín menor de edad, era necesario precisar la incapacidad de la víctima para conocer si era aplicable el Código Penal, que en su artículo 135 exige para ello una incapacidad “ por un tiempo que oscile entre treinta y sesenta días”; o si, por el contrario en ausencia de una tal incapacidad, debía aplicarse el artículo 953 del Código Administrativo que establece la responsabilidad por golpes o maltratos “ sin causar lesión”, que sanciona con simple arresto de 10 a 40 días.

Estamos entonces, en presencia, no de un delito, sino de una falta o contravención. Sobre este tema del delito por daños, existe una incongruencia en nuestro Código Penal, ya que, mientras que al tipificar el delito de daños a las personas condiciona la sanción del sujeto activo a que la lesión que cause tenga una incapacidad que oscile entre 30 y 60 días, que al tratar el delito de daños a las cosas, la sanción para el actor no está sujeta a ninguna condición: la sola destrucción, inutilización, rompimiento daño de la cosa, es suficiente para castigar al causante (art. 226), como si las cosas merecieran más protección que las personas.

Bajo estas circunstancias, resulta que si el malandrín, en vez de golpear a la víctima, le hubiera destruido, roto o dañado el bastón, podría ser sancionado sin condición alguna en cuanto, por ejemplo, el valor del bastón sin ningún otro requisito.

El autor es abogado