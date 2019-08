Dejando un legado

Cuando leemos relatos financieros de jóvenes emprendedores usualmente nos cuentan de cómo han, a su corta edad, logrado tanto. Relatos de cuánto han hecho antes de llegar a los 30 años, y de cómo lograron estudiar en una prestigiosa universidad y de sus estudios superiores en el extranjero. En la mayoría de los casos con la ayuda de sus padres, quienes también influyen en su carrera profesional consiguiéndoles magníficos trabajos con sus contactos. Nos cuentan de cuántos idiomas dominan y de poderosas firmas en donde han laborado, abriéndose paso firme por el mundo empresarial con tenacidad.

También lo escuchamos en discursos cuando alguien distinguido muere. Escuchamos una que otra cosa sobre su bondad como ser humano, cosa que nos cuesta comprobar, pero ciertamente escuchamos de sus logros majestuosos, sobre todo. Y no es para quitarle méritos a ninguno, porque definitivamente inspiran a futuras generaciones a esforzarse, a lograr objetivos, a ser responsables frente a un mundo inhóspito que no te otorga mucho a la larga si decides irte por el camino fácil o del mero disfrute.

Pero indiscutiblemente siempre se lanza ese mensaje de competitividad que nos llena la cabeza de ambición. Igualmente, no digo que sea malo, pero estoy convencido de que no lo es todo en esta vida. Cuánto dinero portemos en nuestras billeteras o el carro que manejemos gracias a nuestro puesto no es medida para nuestra felicidad, o éxito. Al empezar nuestros caminos y al irnos, ¿qué tipo de legado estamos dejando? ¿Es solo un patrimonio económico, una herencia, o estamos haciendo algo productivo por el país, el planeta y las futuras generaciones?

Yo creo que a estas alturas todos sabemos que no nos llevamos nada a donde vamos. Cuando lo hagamos, dejaremos un listado de atributos, como cuántos idiomas hablábamos, y a qué universidad extranjera le entregamos más de un cuarto de millón de dólares para obtener un título superior, o qué trabajo conseguimos a los 24 años con la cabeza ya poblada de canas. Ciertamente un resume impresionante para algunos de nuestros hijos y nietos. Pero no creo que los asombre tanto como para continuar leyéndolo generación tras generación. A menos que dejemos algo más. Algo más significativo.

Una herencia bien lograda y limpia por supuesto que asegura a nuestros descendientes. Pero no es cuestión solo de labrarles el camino y ablandárselos ni de ostentar. Se trata de hacerles saber que podemos hacer algo más que incrementar nuestro ego en un mundo superficial y difícil. Que hacer algo por alguien puede ser más reconfortante que hacerlo solo por nosotros mismos. Que cada día el mundo se vuelve más competitivo y caótico y que hemos adquirido la sabiduría, por más difícil que sea, para ser gentiles con las personas a nuestro alrededor.

No quiero parecer injusto al criticar logros, pero en estos tiempos en donde la tecnología vuelve famoso a aquel que no ha hecho nada y que el éxito se mide por cuánto pagues para parecer exitoso, hemos perdido la visión de qué es realmente importante. Y es muy fácil que perdamos el cuidado y así perdamos a nuestros propios hijos en aquel ciclo, inculcándoles que las únicas importancias son multiplicar nuestro patrimonio y hacernos famosos por sobre todas las cosas, sin importar el perder nuestra dignidad. Porque al fin, nadie mira al héroe anónimo qué hace por el prójimo, sino a los que hicieron un video “viral”.

Busquemos más dentro de nosotros que ahí yace la respuesta, y no tanto en cómo podemos hacer para impresionar a la gente. No perdamos el foco, sigamos trabajando arduamente, pero no solo para atesorar, sino para dar un ejemplo claro y hacer de este mundo un lugar menos frío para todos. Con esto no busco disminuir las energías de nadie, desmeritar o deprimir, es tan solo un recorderis. Lo que digo no es que el sueño capitalista sea solo un mito, pero antes de que llegue el día en que nos lean la elegía, que no solo digan una que otra cosita de las cosas realmente buenas que hayamos hecho. Hagamos que nuestras vidas realmente hayan valido la pena.

El autor es empresario