Dejar constancia de honestidad

No ceso de preguntarme todos los días, ¿por qué es tan difícil para algunas personas entender que mientras más detalles se divulguen por los diferentes medios de comunicación social, sobre los más íntimos actos deshonestos que cometen algunos funcionarios públicos, existe el riesgo de que los ciudadanos honestos los imiten, al conocer tantos detalles sobre cómo cometer ilícitos muy lucrativos, sin mayor peligro de la detección por las autoridades?

Todavía recuerdo, como si fuera ayer, cómo durante la invasión de nuestro país, en diciembre del año 1989, por las tropas del ejércitode Estados Unidos de América, al divulgarse que la Guardia Nacional , encargada de la seguridad de Panamá, estaba asediada y neutralizada por el ejército invasor, salieron miles de personas a saquear almacenes y supermercados, llevándose todo lo que podían cargar, a pie y en carros, haciendo varias visitas, pues se sentían seguros de no ser detenidos por ninguna autoridad.

Los comentarios posteriores al saqueo generalizado eran que “las personas honestas salieron a conseguir todo lo que podían sin pagar, pues no había autoridad que se los impidiera”. En días posteriores yo escribí un artículo en el diario La Prensa, en el cual destacaba que los honestos no salieron a robar, quienes sí salieron fueron los ladrones frustrados, quienes no habían salido antes a robar propiedad ajena por temor a la represión de las autoridades correspondientes, pero, al percatarse de que no existía ninguna autoridad que se los impidiera, salieron a realizar su sueño, conseguir sin pagar la propiedad ajena, sin temor del castigo.

El honesto lo es por principios inculcados por sus padres y seres queridos desde su niñez, cuando tiene claro que solo lo obtenido honradamente, con su intelecto y esfuerzo, es de su propiedad y, no se le ocurre tratar de obtener para su uso personal la propiedad de otros por medios ilícitos.

También critico aquellos programas inmorales que, tanto por televisión como por la radio, hacen alarde de actos repudiables, como padres y abuelos que abusan de hijas y nietas, como si fueran actos normales.

Los medios deben ser utilizados para divulgar actos y hechos a imitar, por su alto mensaje de moralidad y buenos principios; lo contrario es contribuir al deterioro de las presentes y futuras generaciones.

De nosotros mismos depende el futuro que deseamos heredar a nuestros hijos y nietos. No sigamos manteniendo silencio sobre lo que sabemos hace daño a nuestros seres queridos, no tengamos pena en dejar muestras de nuestros principios éticos y morales, solo así podremos ayudar a mejorar los principios necesarios para un mejor futuro de nuestro país.

El autor es banquero